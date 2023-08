Da un’isola all’altra: Alessia Mureddu è una nuova giocatrice dell’Hub Ambiente Catania

Continuano le presentazioni e continua la linea giovane dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania. Si tratta di Alessia Mureddu, originaria di Porto Torres (Sassari), classe 2001. Banda di ruolo, giocatrice grintosa e con spiccata personalità, inizia a giocare al Porto Torres Volley, dove trova la sua prima convocazione in Serie C. Nella stagione 2018/2019 fa la sua prima esperienza in serie B2 con il Sorso Volley in B2. Nel 2021 si trasferisce a Ossi per giocare in serie B2 con la Smeralda Volley Ossi, per rimanere fino alla stagione scorsa.

Diplomata al liceo scientifico sportivo, attualmente è iscritta al corso di Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo. Ecco le sue prime dichiarazioni da giocatrice della formazione etnea: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con il Catania volley, in una grande città dove la pallavolo sta prendendo sempre più vita. Sono onorata e contenta di questa possibilità che mi è stata data e di fare questa esperienza, per crescere da un punto di vista personale ma soprattutto tecnico. Sarà sicuramente una stimolante sfida personale e mi metterò a disposizione della squadra con sacrificio e tanto lavoro”.