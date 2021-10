Altro rinvio: Paomar Siracusa e Volley Catania non scenderanno in campo

In considerazione del violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l'intera provincia etnea, tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni, il Volley Catania ha sospeso per tutta la settimana le attività sia giovanili che di prima squadra ed ha inoltrato oggi alla Federazione Italiana Pallavolo in comune accordo con la società Paoma Volley formale richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara Paomar Siracusa - Volley Catania, inizialmente in programma Sabato 30 ottobre. La richiesta è stata accolta, resta ancora da capire quando le due squadre scenderanno in campo una di fronte all’altra.