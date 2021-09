Aquila Bronte Volley conferma Nicolò Germanà

Nicolò Germanà confermato in prima squadra: è questa una delle ultime novità in casa Aquila Bronte.

Si tratta dell'ennesima riconferma a dimostrazione di quano la società voglia dare continuità al progetto intrapreso. Questa volta, dunque, è toccato al giovane Brontese Nicolò Germanà classe 03, ruolo centrale, che si appresta così a giocare la sua terza stagione in serie B.

Anche lui proveniente dal centro di addestramento della squadra catanese, ha percorso tutti gli step per arrivare a giocare in prima squadra nel campionato nazionale di serie B.

Il primo appuntamento ufficiale per la formazione sarà sabato 16 ottobre con la prima giornata di campionato, ostacolo la Gupe Volley. L'appuntamento sarà al Palazzetto dello Sport "Alberto Meli", che proprio in queste stagione torna ad essere teatro della pallavolo brontese.