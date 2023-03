Pallavolo, brutta sconfitta per la Saturnia al PalaCatania

Davanti a un pubblico straordinario, oltre 2mila persone, la Farmitalia Saturnia perde per 3-1 la sfida contro l’Aurispa Libellula Lecce di Peppe Bua. Il riscatto, dopo il ko in Coppa Italia, non c’è stato. La formazione di Kantor, dopo aver vinto il primo set in dirittura d’arrivo, esce di scena, sovrastata dall’avversario in quasi tutti i fondamentali (14 muri leccesi contro 3; in attacco 55% contro 46%). La cattiva sorte gioca inoltre l’ennesimo brutto scherzo. Dopo Frumuselu, anche oggi fuori per infortunio, si fa male al terzo set lo schiacciatore Piervito Disabato, sostituito da Battaglia. Peccato davvero per l’occasione persa.

Il primo posto in classifica nel girone blu del campionato di Serie A3 Credem Banca ritorna in discussione. Ortona, vittoriosa su Sabaudia in tre set, si riporta a meno due a due giornate dalla fine della regular season. Sabato la Farmitalia ritrova nuovamente il pubblico amico contro Casarano (ore 18). Occorre una vittoria per giocarsi il tutto per tutto a Ortona (impegnata sabato a Bari) nell’ultimo turno della regular season.

Farmitalia Saturnia – Aurispa Libellula Lecce 1-3

Farmitalia Saturnia: Fabroni 2, Zappoli Guarienti 12, Jeroncic 8, Casaro 7, Disabato 4, Smiriglia 4, Zito (L1), Tasholli 10, Battaglia 7, Nicotra 0. N.E. Frumuselu, Maccarrone (L2), Fichera. All. Kantor.

Aurispa Libellula Lecce: Tulone 4, Mazzone 0, Agrusti 8, Vaskelis 29, Ferrini 14, Fortes 7, Giaffreda (L), Del Campo 9, Giacomini 0. N.E. Bello, Carachino, Pepe, Russo. All. Bua.

ARBITRI: De Sensi, Gaetano.

Set: 25-22, 16-25, 21-25, 14-25.