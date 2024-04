La polemica dopo Cus Catania-Traina, la nota della polisportiva universitaria etnea

Una polemica ha infiammato il mondo del volley siciliano negli ultimi giorni. Nel match tra Cus Catania e Traina Volley ha fatto scalpore l'esclusione di due giocatrici in distinta. Abbiamo affrontato la questione in un articolo che riassume la vicenda, e dopo la segnalazione della società nissena abbiamo raccolto il pensiero della dirigente Alice Lombardo, ds del Cus Catania Volley.

"In merito a quanto apparso su alcuni giornali online per via delle note diramate dalla società Traina Volley - ha detto la dirigente -. dato atto della gravità di alcune affermazioni che lasciano a libera interpretazione e responsabilità su quanto accaduto, ci sembra doveroso evidenziare quanto sia successo il 13 aprile scorso al Palarcidiacono, durante la gara contro la squadra di Caltanissetta. Poco prima dell’inizio della gara, non veniva bloccata solamente una delle giocatrici della squadra avversaria, ma anche una nostra atleta ovvero Maria Concetta Battiato, poiché tesserata con un errore anagrafico: M. Concetta Battiato. In breve, all’atto del primo tesseramento avvenuto decenni fa, considerato la lunghezza del nome dell’atleta, venne abbreviato, erroneamente".

"Increduli per la contestazione anomala, anche la società da me rappresentata - prosegue Alice Lombardo -, ovvero il CUS Catania volley, nel chiedere chiarimenti agli arbitri, ha provveduto a preannunciare reclamo a pochi secondi dal fischio di inizio. Riteniamo assolutamente lecito il voler verificare nelle sedi opportune quanto accaduto per la decisione dai direttori di gara; al contempo pensiamo sia assolutamente fuori luogo e infondato, strumentalizzare episodi di questo tipo, facendo allusioni circa la 'presenza di società poco serie che giostrano tesseramenti..'.

I valori del CUS Catania, come polisportiva, e quindi della sezione volley, sono improntati sull'etica e sulla trasparenza".