Quanto Azzurro nel Catania Volley: 5 giovanissime atlete convocate Nazionale

Si sta svolgendo a Siderno, in Calabria, lo stage di allenamento del Club Italia del Sud che come ormai da consuetudine coinvolge numerose atlete del nostro vivaio: a rispondere alla chiamata di coach Pasquale D’Aniello sono state diverse atlete che fanno parte del Catania Volley, un vero e proprio orgoglio per tutta la pallavolo etnea.

Si tratta di Elisabeth Caruso, Ilenia Dascola, Viviana Lo Piccolo, Lorenza Massara e Marta Radicella. A comporre lo staff tecnico inoltre è stata confermata la presenza della fisioterapista rossoblu Paola Rotella. Ospite attento anche Damiano Romano, vice allenatore della prima squadra e da sempre vicino alle più giovani, pronto a carpire i suggerimenti tecnici e a visionare le 20 atlete Under 18 più promettenti del Sud Italia.

Proprio Romano, tramite i canali ufficiali del club siciliano, ha così commentato le convocazioni: “Avere cinque ragazze convocate con costanza in un contesto cosi competitivo come il Club Italia del Sud deve essere un grande motivo di orgoglio per la nostra società e rappresenta un meritato premio per le ragazze. Che sia un punto di partenza e non di arrivo per tutti, nessuno escluso, per chi resta e per chi arriverà da noi”.