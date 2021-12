B1: il 2021 dell'Hub Ambiente termina con un ko interno, 3-0 per Castellana Grotte

Il match di ieri dell’contro laaveva una doppia valenza. Era infatti l’ultimo del 2021 e in più si poteva sfruttare l’occasione per salutare nel migliore dei modi il pubblico amico. Le pugliesi si sono purtroppo imposte con un netto 3-0 senza appello e che lascia le siciliane al penultimo posto del girone F della B1 femminile di volley. L’allenatrice sicilianamischia le carte schierando la centrale Agbortabi (3 punti) nel ruolo di opposto alla palleggiatrice Curti (1), Silvestre (3) e Baglio (6) al centro, Chiesa (top scorer della gara con 16 punti) e Manservisi (4) laterali, Asero libero. Entrate Muscetti e Merler.

Mister Ciliberti risponde con Liguori (13) opposta ad Alberti (3), Vinciguerra (11) e Micheletto (5) centrali, Civardi (6) e Cipriani (10) schiacciatrici, Recchia libero. Entrate Soleti e Pisano, non entrate Pinto, Pavone, Di Carlo. Inizio equilibrato nel punteggio e nei tanti errori al servizio per entrambe le squadre (8-7) fino al 12-11, quando Chiara Vinciguerra, da tempo ad alti livelli, imbrocca una serie di servizi che mettono in seria difficoltà la retroguardia siciliana (12-16).

Il vantaggio viene quindi incrementato (16-21) fino al 17-25. Nel secondo parziale la Zero5 continua a primeggiare (4-11, poi 7-16), si ha quindi una reazione delle padrone di casa (11-17), poi un nuovo allungo castellanese (13-21) ed ancora un recupero siciliano (17-22), ma le ragazze in rosa tengono e chiudono anche il secondo parziale con la brava Micheletto.

La Zero5 non si rilassa (1-8) e le siciliane, dopo un buon break (6-8), non riescono più a rientrare in partita nonostante l’entrata in campo dell’opposta titolare. 8-16, 14-21 e 16-25, la progressione finale. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 0-3 (17-25, 20-25, 16-25)