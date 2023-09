B1 femminile. Per il Catania Volley 8 derby da affrontare in campionato

Sarà il fattore D a caratterizzare il campionato del Catania Volley: D come derby, vale a dire il dettaglio che salta maggiormente agli occhi se si osserva il calendario delle etnee nel girone E della B1 di volley femminile. La formazione guidata da coach Jimenez ne dovrà infatti affrontare ben 8 tra andata e ritorno, un percorso tortuoso che comunque non può certo mettere in secondo piano le altre sfide del campionato. Il fascino delle partite con altre formazioni siciliane, però, è innegabile e già nel girone d’andata le ragazze dell’Academy WeKondor potranno approfittare di un altro fattore, quello casalingo: ben 3 derby su 4, infatti, si disputeranno tra le mura amiche, un vantaggio importante e da mettere a frutto per arrivare al giro di boa nel migliore dei modi.

Entrando maggiormente nel dettaglio delle date, il debutto in B1 del Catania Volley è previsto per il prossimo 7 ottobre al PalaAbramo (di fronte ci sarà il San Salvatore Telesino), mentre la prima trasferta avrà luogo una settimana dopo sul taraflex del Francavilla, in Puglia. Si tornerà poi in Sicilia per affrontare la Zero5 Castellana Grotte, gara che anticiperà il primo derby stagionale. Il 28 ottobre, infatti, le rossoazzurre saranno di scena a Marsala per sfidare la Gesan. Un derby tira l’altro e il 4 novembre successivo sarà nuovamente la volta di una stracittadina, al PalaAbramo contro il Duo Rent Terrasini.

La trasferta insidiosa di Arzano, il turno di riposo, il match interno con il Crotone e quello esterno con il Fasano sono le partite che precederanno il terzo derby, quello tutto catanese: l’Hub Ambiente Catania contenderà al team di coach Jimenez il titolo di regina della città, per la precisione il 9 dicembre. La settimana successiva il campionato osserverà l’ultimo turno prima della pausa natalizia, con il Catania Volley impegnato sul difficile campo dell’Altino. La prima gara del 2024, invece, sarà l’ultimo derby del girone d’andata: il 13 gennaio le etnee ospiteranno la temibile Amando Volley di Santa Teresa di Riva.

Si arriverà alla metà esatta del campionato sette giorni dopo, quando l’Academy WeKondor andrà a far visita al Teramo. Il ritorno sarà caratterizzato dalla partita del 2 marzo, in casa, contro Marsala, il derby del 9 marzo con il Terrasini, la stracittadina con l’Hub Ambiente del 20 aprile e infine la trasferta messinese sul campo dell’Amando (4 maggio). L’ultimo turno è previsto per l’11 maggio, atto finale in cui il Catania Volley potrà salutare i propri tifosi. Gli stimoli, dunque, non mancano di certo: il conto alla rovescia si sta assottigliando, tra 17 giorni le rossoazzurre cominceranno la regular season e proveranno a dare filo da torcere a ogni avversario, le premesse per diventare la mina vagante del girone ci sono tutte.