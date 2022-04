B1: Catania battuta in rimonta nella trasferta pugliese, Cerignola vince 3-1

L’illusione di uno splendido primo set che ha poi lasciato spazio alla delusione per l’ennesima sconfitta. L’Hub Ambiente Catania non è riuscita a portare punti dalla trasferta pugliese contro l’FLV Cerignola, formazione che la precedeva di appena due punti in classifica. È stato un incontro equilibrato, molto più di quanto non racconti il risultato finale.

Come già sottolineato, l’avvio è stato a dir poco promettente con le siciliane capaci di portarsi in vantaggio con un perentorio 25-16. Il secondo parziale è stato incerto ed equilibrato come non mai: Cerignola ha rischiato lo 0-2, ma sfortunatamente i vantaggi sono andati nel modo sbagliato, un estenuante 28-26 che ha riequilibrato il punteggio.

Nel terzo e nel quarto set, poi, le pugliesi si sono scatenate e hanno portato a casa la posta piena. Le padrone di casa sono quindi salite a quota 9 in classifica, distanziando ulteriormente la squadra di coach Baldi. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-HUB AMBIENTE CATANIA 3-1 (16-25, 28-26, 25-20, 25-14)

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella

CATANIA: Curti, Agbortabi, Asero (L), Altavilla, Merler, Foti (L), Carnazzo, Chiesa, Manservisi, Silvestre, Baglio, Muscetto. All. Baldi