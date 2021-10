B1, per Catania il debutto in campionato è deludente: Cerignola vince 3-0

Esordio negativo in B1 dellacontro, una diretta concorrente alla salvezza. Inizio contratto delle ragazze della prof. Baldi nelche lentamente riescono a ricucire lo svantaggio iniziale ed a sorpassare le pugliesi. Poi è un susseguirsi di fasi di gioco che vedono l’alternarsi della supremazia nel set. Una battuta sbagliata di Curti ed un attacco out di Chiesa regalano il set al Cerignola.

Il 2°set vede partire benissimo la Teams Volley che si porta avanti sino al 10-6. Poi lentamente le pugliesi cominciano la rimonta sino a portarsi sul 12-12 con una battuta out di Curti ed un attacco sbagliato di Merler. Da qui in poi la squadra della prof. Baldi si disunisce e comincia a perdere lucidità, regalando errori gratuiti alle avversarie, che ringraziano. Il parziale di 7-13 nella seconda metà del set è lo specchio di quanto detto precedentemente. Il 3°set ha visto un crollo della prestazione delle catanesi che vengono messe sotto con un parziale di 0-11.

Le ragazze di coach Sarcinella giocano sul velluto non registrando alcuna reazione consistente dalle avversarie che sono in confusione. Il set si conclude con un perentorio 10-25 e determina la vittoria della squadra pugliese. Ci sarà da rivedere quanto fatto in casa Hub Ambiente per cercare di fortificare quei fondamentali che non hanno funzionato come auspicato. La prossima partita sarà tra una settimana a Messina contro la Akademia S. Anna che la quadra catanese ha già affrontato in diverse amichevoli e che è sicuramente la favorita al salto di categoria. Questo il tabellino del match:

Hub Ambiente Teams Volley Catania-FLV Cerignola 0-3 (25-27, 19-25, 10-25)