Volley femminile B1: Hub Ambiente Catania ko all'esordio in campionato

Squadra in casa Melendugno

Alla Narconon Melendugno è stato affibbiato il ruolo di grande favorita del girone E della B1 femminile di volley. La formazione salentina lo ha accettato senza protestare e la prima prova è arrivata ieri contro l’Hub Ambiente Catania. A Otranto le etnee di coach Baldi si sono presentate con grande coraggio, ma purtroppo non è stato sufficiente per contrastare la corazzata del campionato. Il 3-0 di Melendugno è stato netto e senza appello, con il solo terzo set a rappresentare qualche insidia per le padrone di casa.

Le pugliesi sono partite subito con grande determinazione, imponendo un bel gioco alle avversarie e creando un divario difficile da colmare (18-4, 19-5, 20-9). Con un margine così ampio, Melendugno ha tirato il fiato, concludendo senza problemi il parziale e conquistando meritatamente l’1-0. Il copione è sembrato ripetersi nella seconda frazione di gioco, con la Narconon riavvicinata da Catania nella parte centrale del set e poi capace di allungare in maniera decisiva fino all’impressionante 25-14 finale.

Nel terzo set l’Hub Ambiente ha provato a impensierire le padrone di casa, ma inutilmente. Le siciliane si sono portate fino al 20-23, cercando di allungare il match a tutti i costi, ma cedendo poi alla distanza per il 25-20 che ha chiuso i giochi. Fra una settimana ci sarà l’esordio in casa, in quella occasione l’avversaria di turno sarà V0lleyrò. Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-13, 25-14, 25-20)

MELENDUGNO: Caracuta, Salimbeni, Stival, Troso, Maiorano, Favero, Maruotti, Morciano, Zingoni, Marra, Antignano, Oggioni. All. Napolitano

CATANIA: Minervini, Bisicchia, Giacomazzi, Ciuffreda, Sant’Ambrogio, Mercieca, Baglio, Oliva, Gallus, Altavilla, Foti, Di Fabio. All. Baldi