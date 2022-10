Volley femminile B1: l'Hub Ambiente Catania resiste un solo set contro Volleyrò

Non è andata come ci si sarebbe immaginati la prima partita dell’Hub Ambiente Catania tra le mura amiche. Dopo la sconfitta di una settimana fa in Puglia, le etnee di coach Baldi non sono riuscite a frenare l’impeto delle giovani e terribili ragazze del Volleyrò Casal De’ Pazzi. Lo 0-3 rappresenta un ko pesante, anche se si dovrà ripartire da quanto di buono visto ieri nel primo set. Nonostante il buon vantaggio accumulato dalle ospiti (21-15), la formazione siciliana non si è mai arresa, arrivando fino al provvisorio 23-23 che ha fatto sognare il pubblico di casa. La magia purtroppo non si è compiuta e il Volleyrò ha trovato le energie residue per concludere il parziale in proprio favore.

Si può dire che la partita di Catania sia terminata lì, visto che la seconda e la terza frazione di gioco non si sono rivelate altrettanto equilibrate. L’Hub Ambiente si è dovuto accontentare di, rispettivamente, 15 e 13 punti, due divari troppo ampi che hanno portato il risultato finale sul definitivo 3-0. L’appuntamento con i primi punti stagionali è rimandato di un’altra settimana. Sabato 22 ottobre le etnee dovranno sfoderare gli artigli in un acceso e atteso derby contro la Fly Volley Marsala, sempre al PalaAbramo. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 0-3 (23-25, 15-25, 13-25)

CATANIA: Emmi, Minervini, Chiavaro, Bisicchia, Altavilla, Mercieca, Giacomazzi, Oliva, Foti, Di Fabio, Sant’Ambrogio, Mastroeni. All. Baldi

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Pilieci