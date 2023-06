B1. Il Catania Volley ha scelto il suo allenatore per la stagione 2023-2024: è Tonio Jimenez

Uomini forti, destini forti. Potrebbe riassumersi così la storia del neo allenatore rossazzurro Tonio Jimenez, fortemente voluto da tutta la dirigenza catanese e fresco di firma con il Catania Volley. Coach carismatico e ambizioso, Jimenez ha sempre legato al successo la sua carriera, cominciata in Spagna, prima da giocatore e poi da allenatore, e successivamente trasferita in Italia nel 1999 a Serramanna con i suoi primi 3 anni in B1/F. Dopo una breve parentesi nel maschile, dal 2002 al 2004, sempre di successo, a Quartuccio (promozione dalla B2 alla B1), nella stagione successiva partecipa con Castellana Grotte ai play off promozione B1/F, e poi ancora nel 2005/2006 a Lamezia sfiora lo stesso risultato sfumato solo per differenza set.

Fra il 2007 ed il 2010 Jimenez approda a Pontecagnano, ottenendo dopo due stagioni la promozione in A2/F. Nella stagione 2011/2012 passa a Scafati in B1. I due anni successivi (2013-2015) sono dedicati alla crescita del settore giovanile. Nel 2016 viene chiamato ad allenare Santa Teresa in B1/F ed in appena due stagioni ottiene l’accesso alla Coppa Italia e la vittoria del campionato, strappando il pass per l’A2/F. Un amore, quello con la compagine santoteresina, destinato a continuare nonostante le vicissitudini societarie che portano alla cessione del titolo di A2.

Nel 2019 passa, sempre a Santa Teresa, sponda Amando, dove prosegue il percorso in B1/F. “I sette anni a Santa Teresa sono stati meravigliosi - ammette l’ispanico- ma ho desiderio di un progetto tutto nuovo , che mi metta alla prova , con stimoli diversi e ringrazio tutto il Catania Volley per questa magnifica opportunità. Inoltre fra me e Corrado Scavino c’è sempre stata molta stima, abbiamo una visione comune di quello che è il mondo della pallavolo e siamo già a lavoro per la costruzione della squadra. Di sicuro abbiamo voglia di fare bene, ma per adesso dobbiamo solo pensare a lavorare duramente e a testa bassa”.