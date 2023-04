B1. L'Hub Ambiente Catania torna a fare punti: ko al tie-break contro Castellana Grotte

Un punto conquistato e altri due che erano a portata di mano. L’Hub Ambiente Catania rende difficile la vita alla Zero5 Castellana Grotte, ma è costretta a inchinarsi al tie-break. La classifica viene impreziosita da un piccolo tassello, a testimonianza del buon stato di forma delle etnee. Coach Ina Baldi schiera Luzzi (top scorer con 28 punti) opposta a Minervini (3), Mercieca (10) e Beltrami (10) al centro, Santambrogio (6) e Carnazzo (10) laterali, Di Fabio libero. Entrate Altavilla, Emmi ed il secondo libero Foti (1), non entrate Mastroeni e Bisicchia. Danilo Milano, risponde con Bazzani (10) opposta a Fabbo (1), Avellini (14) e Belotti (7) centrali, Kohler (9) e Soleti (22) schiacciatrici, Recchia Stefania Libero. Entrate Gulino (2), Fino e Recchia Alessandra, non entrate Penna e Caffò.

Catania mostra subito le sue intenzioni (4-9), ha un gioco più fluido, gioca più rilassata. Raggiunge un bel vantaggio (10-19) per le proprie capacità difensive, ma anche per la scarsa efficacia degli attacchi Zero5. Finisce 18-25. Nel secondo set la Zero5 cresce, si viaggia punto a punto fino al 15 pari, poi Castellana allunga (18-15), ma si fa sorpassare (18-19). La prolifica Luzzi propizia il 20-23 e compare lo spettro dello 0-2, ma Kohler e Soleti recuperano (23-23). Alcuni errori per il 24-25, poi Avellini guadagna due palle set e Soleti chiude con un ace: 28-26. Il terzo parziale è simile al precedente, si sblocca sul 15 pari con un break Zero5, ma anche qui Catania rinviene (19-20) e viaggia con il punticino di vantaggio fino alla doppietta di Beltrami del 23-25.

Reazione rabbiosa della Zero5 che vede vanificata la vittoria piena (7-1), quindi Luzzi e qualche errore di troppo delle padrone di casa per il provvisorio recupero (11-10), poi è solo Zero5 per il 25-15 ed il tie-break. Il quinto parziale è il festival degli errori gratuiti da una parte e dall’altra, ben 15 su 27 punti totali. Ultimo brivido dal 12-8 recuperato fino al 12 pari, poi Avellini realizza la tripletta del 15-12 che fa tirare un respiro di sollievo alla Zero5. Questo il commento a fine gara del presidente Gravagno: “Abbiamo avuto tanti infortuni quest’anno e paghiamo lo scotto dell’inesperienza di alcune e stasera in particolare della non serata di alcune ragazze di categoria. Stasera potevamo vincere, anche da tre punti”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-HUB AMBIENTE CATANIA 3-2 (18-25, 28-26, 23-25, 25-15, 15-12)

CASTELLANA GROTTE: Bazzani (10), Fabbo (1), Avellini (14), Belotti (7), Kohler (9), Soleti (22), Recchia S (L), Gulino (2), Fino, Recchia A. NE Penna e Caffò. All. Milano

CATANIA: Luzzi (28), Minervini (3), Mercieca (10), Beltrami (10), Santambrogio (6), Carnazzo (10), Di Fabio (L), Altavilla, Emmi, Foti (1). NE: Mastroeni e Bisicchia. All. Baldi