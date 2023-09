B1 femminile. Il Catania Volley ha scelto il suo viceallenatore: è Damiano Romano

Damiano Romano sempre più rossazzurro! Continua il percorso in maglia Catania Volley per l’allenatore etneo, che resta in casa, ricoprendo ben due ruoli: per la prima squadra Romano sarà infatti il vice Jimenez, mentre all’interno del settore giovanile catanese sarà di grande supporto a Zoratti. Il giovanissimo coach vanta già una carriera di tutto rispetto. Da secondo nella Orizzonte di Corrado Scavino in B1, all’Universal maschile e poi ancora alla Pvt Modica e all’ Academy WeKondor. Nel 2019 il passaggio ad Aragona, in A2. Nel 2022 l’avventura nel giovanile con Us Torri per poi rientrare a “casa”, all’Academy.

“Non posso che ringraziare tutte le persone a cui sono peraltro molto affezionato all'interno di questa società per la fiducia , la stima, le opportunità e soprattutto per il grande affetto che continuano a darmi - racconta Romano-. Si è creato un gruppo di lavoro che va al di là del rapporto collaborativo che ci fa stare bene e soprattutto ci permette di risolvere i problemi come una vera famiglia. Sono felice ed entusiasta dei ruoli affidatomi ma la cosa più stimolante è essere accerchiato da grandi professionisti e persone molto competenti in ogni settore, aspetto che mi regala un confronto e miglioramento costante. Ritrovo Corrado Scavino, col quale ho vissuto una delle più belle stagioni sportive a livello tecnico ed emozionale a Tremestieri; trovo Antonio Jimenez di cui ho grandissima stima e rispetto sia come tecnico che come persona. Sarà inoltre molto stimolante collaborare con Ciro Zoratti che sono felicissimo di affiancare nel percorso giovanile insieme agli altri amici e colleghi. Abbiamo voglia di fare bene e sempre meglio e credo ci siano tutti i presupposti per farlo. Ma da adesso in poi la parola chiave sarà per tutti sempre la stessa: testa bassa e pedalare”.