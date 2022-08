Volley femminile B1: fra cinque giorni inizierà la nuova stagione dell'Hub Ambiente Catania

Inizierà ufficialmente il 31 agosto, la stagione 2022-2023 delle atlete dell’Hub Ambiente Catania di coach Ina Baldi. La squadra si ritroverà al Pala Abramo per la presentazione dello staff e della dirigenza. In programma test fisici, preparazione atletica e sessioni in sala pesi, che saranno svolti di mattina e guidate dal preparatore atletico Dario Giuffrida.

Nel pomeriggio le atlete saranno impegnate in palestra per svolgere l’allenamento con palla, sotto la guida attenta di tutto lo staff tecnico, in vista del campionato di Serie B1, che scatterà domenica 9 ottobre in occasione della sfida in trasferta contro il Melendugno. Intanto, dalle giovanili arriva la conferma di Giulia Baglio, classe 2004, altezza 181 cm, centrale di buona prospettiva, che si appresta a ricoprire il proprio ruolo nella prossima stagione agonistica. La stagione scorsa in B1 è stata chiamata in causa per ricoprire, con discreti risultati, il ruolo di opposto per le sue doti a muro.

Nella stagione 2020-2021 ha fatto parte del roster di serie B2, facendo qualche apparizione durante il campionato. Ecco le sue prime parole da giocatrice gialloblu: “Sono molto emozionata per l’inizio di questa nuova stagione e molto ansiosa di conoscere le mie nuove compagne, continuerò a lavorare come lo scorso anno insieme a loro e sono pronta a dare il massimo”.