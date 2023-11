B1. Derby in vista per il Catania Volley: al PalaAbramo arriva Terrasini

Quinta giornata di Serie B1 alle porte per l’Energy System Catania, con il Pala Abramo pronto ad ospitare il Volley Terrasini sabato 4 novembre alle ore 16.00. Le ragazze di Tonio Jimenez, attualmente a quota 8 punti e tre gare vinte su tre, hanno avuto qualche giorno per recuperare dall’intensa gara di Marsala, durata oltre due ore. Una prova di forza che è servita ad accrescere la consapevolezza della presenza di un gruppo compatto, pronto a lottare ed unirsi di fronte alle difficoltà. In settimana spazio anche al buon test contro l’Amando Santa Teresa, match utile a tenere sempre alti i ritmi di allenamento per Panucci e compagne.

Riguardo alle prossime avversarie di campionato, Volley Terrasini è una compagine ben strutturata che fin qui ha ottenuto una vittoria, contro Castellana Grotte, uscendo sconfitta ma con onore dai match contro Marsala e Arzano. Allenata da coach D’Accardi, la squadra palermitana può contare sulle prestazioni dell’esperta Biccheri oltre che della ex Pallavolo Sicilia Luzzi. “Una squadra composta da atlete esperte, che sanno giocare a pallavolo - spiega tramite i canali ufficiali del club Jimenez -. L’allenamento congiunto contro Santa Teresa è servito a far ruotare la rosa e provare nuove situazioni. Tornando a sabato sicuramente sarà una gara complicata, veniamo da un match molto duro che ha lasciato anche qualche acciacco. Abbiamo l’obbligo di non concedere nulla ed evitare cali di attenzione”.