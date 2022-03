B1: derby deludente per l'Hub Ambiente, Terrasini espugna Catania

La bella impressione lasciata dall’Hub Ambiente Catania nell’ultimo turno di campionato contro una corazzata come Melendugno ha purtroppo lasciato spazio a un match più rinunciatario nel recupero di ieri del girone F della B1 femminile di volley. Le etnee hanno perso il derby contro il Duo Rent Terrasini, perdendo in casa con un 3-0. La sconfitta è maturata a causa di punteggi non proprio equilibrati, fatta eccezione per l’ultimo parziale in cui le ragazze di coach Baldi hanno cercato di riaprire il match.

La partita si è messa subito bene per le Dragonesse che hanno regolato le padrone di casa con un importante 25-18. Ancora più evidente il predominio del Duo Rent nel secondo parziale, in cui Catania ha racimolato ancora meno punti (16 per la precisione). Con il 2-0 in tasca, Terrasini ha badato soprattutto alla concretezza, evitando di far tornare in partita l’Hub Ambiente.

Come già anticipato, la terza frazione di gioco è stata quella più equilibrata, ma purtroppo non è stato uno sforzo sufficiente per mettere in discussione il risultato. Catania ha annullato alcune palle match, ma poi il Duo Rent ha ugualmente chiuso la partita. Fra due giorni si torna in campo per una nuova sfida, quella esterna contro la FLV Cerignola che precede di tre punti le siciliane: l’obiettivo, inutile nasconderlo, è l’aggancio in classifica. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-DUO RENT TERRASINI 0-3 (18-25, 16-25, 20-25)

CATANIA: Curti, Agbortabi, Asero (L), Altavilla, Merler, Foti (L), Carnazzo, Chiesa, Manservisi, Silvestre, Baglio, Muscetto. All. Baldi

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi