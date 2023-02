B1. Il derby siciliano è tutto di Marsala: Hub Ambiente Catania travolto in 3 set

Le sconfitte consecutive dell’Hub Ambiente Catania nel girone E della Serie B1 di volley femminile sono purtroppo diventate 10. L’ultimo ko è stato quello di ieri pomeriggio al PalaBellina di Marsala in occasione del derby contro la Gesan Fly Volley. Le padrone di casa si sono imposte in tre set, dando l’impressione di avere costantemente il controllo del gioco. Ora ci sarà il turno di riposo per le ragazze di coach Baldi prima di tornare in campo il prossimo 4 marzo contro la Fiamma Torrese, l’ultima (e unica) squadra battuta in questo campionato.

Il primo set del derby ha evidenziato un buon atteggiamento da parte di Catania che però, a lungo andare, ha lasciato fuggire Marsala senza più la possibilità di recuperare (sette le lunghezze di distanza nella frazione di gioco di partenza). Completamente da dimenticare, invece, il secondo parziale. L’Hub Ambiente è riuscito a raggranellare appena 9 punti, mettendo in mostra quelle insicurezze che troppe volte in questi mesi hanno pregiudicato l’esito delle partite.

Nel terzo set, poi, la Fly Volley ha completato la vittoria con un punteggio non molto diverso da quello del primo parziale, ponendo fine ai giochi. Era una buona occasione per avvicinarsi a un avversario che tecnicamente è ancora in lotta per la salvezza, ma ora le distanze si sono allargate. Catania rimane in fondo alla classifica del girone E con 4 punti all’attivo. Il tabellino del match:

FLY VOLLEY MARSALA-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-18, 25-9, 25-17)

MARSALA: Spanò, Caserta, Scirè, Pirrone, Modena, Simoncini, Gasparroni, De Marco, Li Muli, De Vita, Antico, Orto. All. Viselli

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio, Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All. Baldi