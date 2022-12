B1: l’Hub Ambiente Catania chiude il 2022 con la quinta sconfitta consecutiva

Il 3-2 ai danni della Fiamma Torrese dello scorso 5 novembre rappresenta l’ultima (e per ora unica) gioia dell’Hub Ambiente Catania. Da quel momento la formazione etnea che milita nel girone E della Serie B1 di volley femminile ha inanellato cinque ko consecutivi, compreso quello maturato oggi al PalaAbramo contro la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Lo 0-3 subito dalle ragazze di coach Baldi lascia la squadra all’ultimo posto in classifica e chiude il 2022 con una sconfitta che non permette di salutare nel migliore dei modi i tifosi di casa prima della pausa natalizia.

Il 25-21 con cui le ospiti hanno sbloccato il risultato è stato il frutto di un risveglio tardivo da parte di Catania. L’Hub Ambiente si è ritrovato sotto 7-1 e poi 10-2, un passivo pesante che si è allargato a macchia d’olio con il trascorrere dei minuti (17-5). Le padrone di casa hanno però ricucito con pazienza lo stratto, arrivando fino a quattro sole lunghezze di distanza (21-17). Lo sforzo profuso non è stato però ripagato, tanto è vero che la Forex Olimpia ha potuto sfruttare al meglio i 6 set point a disposizione. Il secondo parziale è stato invece quello del rimpianto. La partita è rimasta in grande equilibrio (7-7, 13-13, 15-15), senza alcuna formazione in grado di mettere la freccia.

Sul 23-23, un attacco di San Salvatore Telesino è stato valutato dentro dall’arbitro nonostante la contestazione catanese, prima dei vantaggi che hanno premiato la compagine campana (26-24). Il contraccolpo subito si è notato molto bene nella terza frazione di gioco: purtroppo non c’è stata gara e le ragazze di coach Mineo hanno chiuso in fretta i conti con un perentorio 25-9 e il 3-0 definitivo). Per rivedere in campo l’Hub Ambiente bisognerà attendere il 2023: il 7 gennaio la squadra sarà impegnata sul difficile campo della capolista Arzano. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 0-3 (20-25, 24-26, 9-25)

CATANIA: Emmi, Minervini, Bisicchia, Altavilla, Mercieca, Giacomazzi, Oliva, Foti (L2), Luzzi, Di Fabio (L), Sant’Ambrogio, Mastroeni, Beltrani. All: Baldi

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo