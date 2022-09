Volley femminile B1: per l’Hub Ambiente Catania c’è anche la conferma di Roberta Altavilla

Roberta Altavilla è una conferma di spessore per l’Hub Ambiente Catania, visto che proviene dal vivaio etneo. Per lei è il secondo anno di militanza in serie B1 anche se è una classe 2005 che, nel ruolo di libero "aggiunto", ha saputo cogliere le occasioni che le si sono presentate per svolgere egregiamente il suo compito, dimostrando carattere e determinazione.

Finora ha totalizzato 12 presenze e ha fatto il suo esordio da titolare nell'ultima giornata dello scorso campionato. Nella stagione 2020/2021, invece ha fatto parte del roster di serie B2 e contemporaneamente ha giocato il campionato di Serie D, vincendo con la sua squadra la finale regionale di Coppa Italia. Tornando ancora più indietro nel tempo, ha iniziato a giocare a pallavolo all'età di 9 anni, sotto la guida della professoressa Ina Baldi, e ha partecipato, nel Teams Volley Catania, a tutti i campionati giovanili da protagonista, conquistando la finale provinciale e interprovinciale nel ruolo di attaccante e successivamente in quello di libero.

Questo è il suo commento dopo la conferma: “Sono entusiasta di intraprendere nuovamente questo percorso di B1, insieme alla mia famiglia Teams Volley. So di essere la più piccola, infatti cercherò di imparare da chi è più esperto, cercando di ritagliarmi qualche opportunità. Sarà un’esperienza che mi farà crescere e mi aiuterà a migliorare sempre di più”.