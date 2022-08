B1: l'Hub Ambiente Catania riparte da Federica Oliva, in rossoblu dal 2016 al 2021

Federica Oliva è di nuovo un’atleta dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania per la stagione 2022/2023 in serie B1. È un’ atleta grintosa, tenace, solare, classe 1994, centrale di ruolo e alta 177 centimetri: ha vestito la maglia della squadra etnea dal 2016 al 2021, giocando in serie C e in Serie B2.

Queste le sue dichiarazioni dopo l’ufficialità della trattativa: “Si dice che si torna sempre dove si è stati bene, e la Teams Volley per me è come una seconda casa. Ho deciso quindi di sposare nuovamente il progetto della professoressa Baldi, consapevole di ritrovare la solida realtà di una società che negli anni non si è mai smentita per serietà e metodologia di lavoro, ma che ha anche guardato al futuro in maniera propositiva, con nuovi innesti di staff e atlete a supporto di un sodalizio già ben organizzato, ma sempre pronto a migliorarsi. Il campionato di B1 è una sfida tutta nuova per me, ma non ho dubbi sul fatto che questa possa essere solo un incentivo in più per dare il massimo e crescere ancora come atleta. Non vedo l'ora di conoscere le mie compagne e di cominciare assieme questa nuova avventura”.