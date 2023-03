B1. Hub Ambiente Catania senza paura al PalaPittoni: strappato un buon set alla Fiamma Torrese

Una nuova sconfitta sul groppone, ma con il bicchiere mezzo pieno del secondo set conquistato. L’Hub Ambiente Catania è uscito senza punti dalla trasferta di Torre Annunziata, ma al PalaPittoni ha comunque conquistato un buon set che lascia ben sperare per il resto del campionato. La Fiamma Torrese si è imposta 3-1, anche se coach Baldi dovrà ripartire proprio da quello che di positivo ha lasciato la seconda frazione di gioco. La partenza sprint della Fiamma ha lasciato immaginare un match in discesa, visto che le ospiti sono riuscite a raggranellare appena 12 punti.

Nella seconda frazione di gioco Catania è tornata in partita con un gioco più attento in difesa che le ha permesso di pareggiare il conto set, nonostante l’equilibrio del punteggio (25-22). Fortunatamente il terzo set è stato quello in cui Campolo e compagne hanno messo di nuovo la freccia e sempre con un risultato eloquente (25-16). Il quarto parziale è stato caratterizzato dall’ennesimo dominio delle padrone di casa, un 25-13 che ha chiuso definitivamente i giochi e fatto impazzire il PalaPittoni.

La zona salvezza continua ad essere piuttosto lontana, 8 lunghezze per la precisione. Per mantenere viva la speranza di rimanere in questa categoria, si dovrà ripartire con grande convinzione il prossimo 18 marzo. Dopo il turno di riposo del prossimo weekend, infatti, Catania sarà di scena nuovamente in Campania, per la precisione sul taraflex della Polisportiva 2 Principati di Baronissi. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-HUB AMBIENTE CATANIA 3-1 (25-12, 22-25, 25-16, 25-13)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio, Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All. Baldi