B1: il mercato dell'Hub Ambiente Catania non è ancora finito, in Sicilia arriva Sharon Luzzi

Sharon Luzzi è un nuovo innesto nell'organico dell’Hub Ambiente Catania di coach Ina Baldi. Si tratta di una schiacciatrice -opposta mancina, classe 1999, originaria della Calabria e che proverà a sfruttare nel campionato di B1 i suoi 190 cm. L’attaccante cosentina, arriva in Sicilia e sarà disponibile per il match di sabato alle ore 17:00 contro la Givova Fiamma Torrese.

Per quel che riguarda il suo curriculum, ha già giocato in quel di Catania, con la Pallavolo Sicilia in B2 nella stagione agonistica 2015-2016 fino al 2018, mentre nella stagione successiva è passata al Marsala in A2 e nel 2019-20 ha partecipato al torneo di B1 tra le fila del Modica. Nella stagione 2020-2021 ha giocato a Terrasini e la stagione scorsa è approdata alla Fenice Libera Virtus Cerignola sempre in serie B1.

Queste sono le sue parole a commento della novità di mercato: “Sono molto felice di tornare nuovamente a casa perché sì, Catania è la mia seconda casa, è da qui che sono iniziate le mie prime soddisfazioni! Sono desiderosa di mettere a disposizione della squadra tutto il mio impegno e le mie potenzialità. Non vedo l'ora di conoscere tutto lo staff e le mie compagne di squadra. Infin, spero di poter ricambiare in campo tutto l'affetto che la Sicilia sicuramente mi darà. Mando un caloroso abbraccio ai tifosi della Teams Volley, ci vediamo presto in campo”.