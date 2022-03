B1: nuovo rinvio per l'Hub Ambiente Catania che non scende in campo dal 26 febbraio

Marzo, questo sconosciuto. L’Hub Ambiente Catania deve fare i conti con un calendario a dir poco stravolto: la formazione etnea non giocherà nemmeno domani, giornata in cui era in programma la sfida contro la Zero5 Castellana Grotte, per la precisione in trasferta. La FIPAV ha disposto lo slittamento del match causa covid e per questo motivo l’ultima partita delle ragazze di coach Baldi risale allo scorso febbraio, la sconfitta interna (0-3) contro la Luvo Barattoli Arzano.

In seguito non è stato possibile giocare il derby con il Duo Rent Terrasini, riprogrammato per il 30 marzo, mentre la sfida del PalaGrotte risulta prevista per il prossimo 15 aprile. C’è poi il rinvio di un’altra trasferta, un derby importante e complicato che avrebbe visto l’Hub Ambiente confrontarsi con le messinesi Amando Volley. Bisogna armarsi di pazienza e attendere ancora, il 26 marzo Catania dovrebbe tornare in campo, in casa, per affrontare la vicecapolista Melendugno, anche se il condizionale di questi tempi rimane d’obbligo.