B1. Passo indietro dell’Hub Ambiente Catania in Campania: Baronissi vince in tre set

Squadra in casa P2P Baronissi

Una prova incolore. Non ci sono altri aggettivi per descrivere la prestazione di ieri dell’Hub Ambiente Catania in trasferta a Baronissi. Al Pala Irno “Nando Nobile”, le padrone di casa della Polisportiva 2 Principati si è imposta 3-0, con parziali piuttosto eloquenti che cancellano la bella impressione destata due settimane fa nel match contro la Fiamma Torrese, quando le etnee erano riuscite a strappare un buon set.

L’ultimo posto nel girone E della Serie B1 di volley femminile rimane una triste realtà per Catania che deve recuperare ben 11 punti nelle ultime sei gare di campionato se vuole sperare nel miracolo. Il primo set ha visto la squadra campana dettare legge, con una pallavolo ordinata che ha messo ben presto in difficoltà l’avversario. Catania ha potuto fare ben poco contro le offensive della P2P, un divario che si è evidenziato con il 25-15 finale che ha sbloccato il punteggio. Il secondo set è stato invece quello più equilibrato della partita.

L’Hub Ambiente ha provato a reggere il confronto, fermandosi però a quota 20, un numero di punti insufficienti per evitare il raddoppio che ha spianato la strada verso la conquista della posta piena. Il 3-0 è maturato poco dopo, con Baronissi che ha lasciato alle etnee appena 16 punti. Tra una settimana le catanesi torneranno a giocare tra le mura amiche: l’avversario di turno sarà la vicecapolista Amando Volley, un match che purtroppo si preannuncia proibitivo. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI BARONISSI-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-15, 25-20, 25-16)

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio, Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All. Baldi