Volley femminile B1. Presentata ufficialmente la nuova Hub Ambiente Catania

Ieri mattina nell'accogliente location della 4Spa Catania Sicily è stata presentata la Teams Volley Catania, squadra iscritta al prossimo campionato Nazionale di serie B1 femminile, anche per quest'anno guidata dalla espertissima Ina Baldi. La presentazione, curata dallo speaker ufficiale Giulio La Rosa, ha visto protagoniste le atlete, lo staff tecnico, la dirigenza e gli sponsor, in primis l'Hub Ambiente srl di Luigi Distefano, anche per questa nuova, avvincente stagione main sponsor della Teams Volley Catania.

Tra le partecipazioni di spicco alla presentazione della squadra vanno citati il Presidente FIPAV Comitato Territoriale Catania Maurizio Ragusa, il Presidente CT Monti Iblei Fipav gianni Giurdanella, il Presidente Onorario Franco Ruggeri e la stampa locale. Ecco il gruppo squadra

ATLETE

2 EMMI Giada - 4 MINERVINI Raffaella - 5 CHIAVARO Margherita - 6 BISICCHIA Giulia - ALTAVILLA Roberta - 8 MERCIECA Matilde - 9 GIACOMAZZI Sara - 10 BAGLIO Giulia - 11 OLIVA Federica - 12 Oliva Federica - 14 DI FABIO Sara - 16 SANT'AMBROGIO Chiara - 18 MASTROENI Sofia.

STAFF

Allenatore prof. Ina Baldi - Vice Allenatore Davide Giuffrida - Scoutman Paolo Di Lorenzo - Preparatore Atletico Dario Giuffrida - assistente allenatore Gaetano Spina, Maurizio Mastroeni, Davide Arcidiacono - FISIATRA Andrea Saitta.

DIRIGENTI

PRESIDENTE Elio Gravagno - Team Manager Francesco Altavilla - Dirigente Sonia Giuffrida.