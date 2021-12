B1: la prima gioia dell'Hub Ambiente Catania, battuta Cutrofiano nel recupero di campionato

È arrivata finalmente la prima vittoria in campionato per le ragazze della Serie B1 Femminile dell’, allenate da coach Ina Baldi.e tre punti ottenuti contro Cutrofiano che fanno bene alla classifica, ma sopratutto al morale. Chiesa (27 punti), Agbortabi (14) e Silvestre (11punti di cui 5 muri punto) hanno letteralmente trascinato le etnee in unadelicata visto che entrambe le squadre si sono presentate con zero punti all’attivo.

Un'altra nota positiva è l’aver ritrovato Asero con un buon 55% di efficienza in ricezione e Chiesa che ha saputo mantenere alta la concentrazione anche in ricezione con un buon 42% di efficienza. Buona la prestazione della squadra, nel complesso, dinanzi ad una giovane compagine avversaria che era giunta a Catania con la determinazione di fare punti pesanti per la classifica. Gli spettatori presenti al Pala Abramo hanno apprezzato la buona pallavolo espressa dalle catanesi che finalmente hanno potuto esultare con la conquista del meritato successo.

Adesso la testa e il cuore dovranno essere rivolti alla prossima partita che vedrà le ragazze della Hub Ambiente impegnate contro il Volley Terrasini in trasferta. Sarà un’occasione unica per verificare se la vittoria avrà dato consapevolezza delle potenzialità, oltre che per provare a dare fastidio ad una avversaria meglio attrezzata. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-0 (28-26, 25-18, 30-28)

HUB AMBIENTE TEAMS VOLLEY CATANIA: Manservisi 18, Silvestre 6, Muscetti 16, Chiesa 17, Agbortabi 3, Curti 1, Asero 5 Ne Merler 9, Baglio 11, Altavilla 7, Foti 12 All. Baldi

CUTROFIANO VOLLEY: Danaila 5, Jimenez 4, Otta 6, Tornesello 8, Caruso 7, Devito Franceschi 3 Schito 17, Pagliara 14, Ne Angelini 2, D''Onofrio 9, Zezza 11, Cirillo 15, Marra 18 All. Carratù