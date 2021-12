B1: prova di carattere per l'Hub Ambiente Catania nel derby, ma a vincere è Terrasini

Il pronostico è stato rispettato, ma non è stata una sconfitta disonorevole quella di cui è stata protagonista l’nel derby di B1 femminile contro il. Per le padrone di casa doveva essere un match semplice, invece le etnee hanno dimostrato di non meritare il penultimo posto in classifica e hanno provato a giocare sull’onda dell’entusiasmo del primo successo ottenuto pochi giorni fa. È finitaper le Dragonesse, anche se il primo set aveva fatto pensare a ben altro andamento.

Il 25-10 in favore delle palermitane è stato il frutto di un parziale concentrato e grintoso, con un 8-1 iniziale che ha messo subito ben in chiaro le cose. Le ospiti si sono svegliate troppo tardi e in meno di mezz’ora si è arrivati alla conclusione della frazione di gioco. Chi ha pensato a un Hub Ambiente arrendevole si è dovuto ricredere nel giro di pochi minuti. Le ragazze di coach Baldi hanno lottato su ogni pallone, costringendo Terrasini a non scappare, anzi mantenendo in equilibrio l’incontro.

Il 18-14 per le gialloblu poteva essere un buon viatico per la vittoria, anche se poi le catanesi si sono rimboccate le maniche più di una volta fino a un importante 23-20 che ha fatto ipotizzare il pareggio nel conto set. Invece la Duo Rent si è ricordata di quanto di buono mostrato poco prima e ha rimontato Catania per un 25-23 soffertissimo e provvidenziale.

Il 2-0 non ha scoraggiato la squadra etnea che ha spaventato nuovamente Terrasini e conquistato il terzo set con un 25-19 più che meritato. Nel quarto set, invece, non si sono ripetuti gli errori in attacco e ricezione delle giocatrici di coach D’Accardi che hanno tenuto a distanza le ospiti fino al 25-17 e al 3-1 definitivo. Fra una settimana l’Hub Ambiente chiuderà il 2021 in casa con la gara che vedrà come ospite la Zero5 Castellana Grotte. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-HUB AMBIENTE CATANIA 3-1 (25-10, 25-23, 19-25, 25-17)

TERRASINI: Buffa, Palmieri, Foscari (L), Mercanti, Monzio Compagnoni, Murri, Nielsen, Zamagni, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi

CATANIA: Manservisi, Silvestre, Muscetti, Chiesa, Agbortabi, Curti, Asero Merler, Baglio, Altavilla, Foti. All. Baldi