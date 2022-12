Volley femminile B1: Sara Beltrani è il nuovo rinforzo dell'Hub Ambiente Catania

Sara Beltrani è una nuova giocatrice dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania: è una atleta dotata di grande fisicità e andrà a ricoprire il ruolo di attaccante per rinforzare il roster di coach Ina Baldi. Classe 1999, di ruolo opposta, altezza 194 centimetri, è cresciuta pallavolisticamente nelle giovanili dell’Esino Volley di Ancona. Poi ha giocato per due stagioni, dal 2017 al 2019, in serie C con il Collemarino, mentre nella stagione 2019-2020 si è trasferita a Torrevecchia Teatina militando sempre in serie C. Nella stagione 2020/2021 è arrivata per lei l’occasione di salire in B2 con il Gada Volley Pescara e nella stagione appena trascorsa ha indossato la maglia dell’Arabona Volley di Manoppello Scalo (Pescara).

Le sue parole a commento del nuovo ingaggio: “Sono arrivata in Sicilia una settimana fa, carica per questa nuova esperienza. Mi sono trasferita con una grande voglia di allenarmi e fare bene ed aiutare il più possibile nel mio piccolo la mia nuova squadra. La Società ha creduto in me e c’è la metterò tutta per ricambiare la loro fiducia”. L’attaccante marchigiana sarà già disponibile in occasione del match di sabato prossimo alle ore 17:00 contro San Salvatore Telesino.