B1: successo per l'Hub Ambiente Catania a Cutrofiano, 3-0 rotondo e meritato

Al Pala Cesari di Cutrofiano si sono scontrate le due formazioni più giovani del girone F del campionato di Serie B1 femminile, il Cuore di Mamma padrone di casa e l’Hub Ambiente Catania. Ottima prestazione delle ragazze di coach Ina Baldi che, vincendo con un perentorio 3-0, hanno bissato il risultato dell’andata.

Non è stata comunque un’affermazione semplice, visto che i risultati di tutti i set parlano chiaro. Le etnee si sono imposte sempre di misura, con due o al massimo tre lunghezze di distanza: in pratica si è trattato di parziali fotocopia che hanno messo in mostra una minima differenza tra queste due formazioni che tra l’altro si riflette nella classifica. Grazie ai tre punti di ieri, l’Hub Ambiente dà continuità a quello conquistato in Puglia contro la Zero5 Castellana Grotte.

Le ragazze di coach Baldi sono a quota 7 e manterranno il penultimo posto anche dopo l’ultima gara di campionato, in programma tra una settimana: le siciliane saranno di scena in Campania, per la precisione sul campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino che cerca ancora tranquillità per la permanenza in categoria. Il tabellino del match:

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO-HUB AMBIENTE CATANIA 0-3 (22-25, 23-25, 22-25)

CUTROFIANO: Angelini, De Vitofranceschi, Jimenez Armas (C), Danaila Jasmin, Otta, Tornesello, Donofrio, Pagliara, Cirillo, Lerario, Schito, Marra. All. Carratù

CATANIA: Curti, Agbortabi, Asero, Silvestre, Altavilla , Merler, Baglio, Foti, Carnazzo, Muscetti, Chiesa (C), Manservisi. All. Baldi