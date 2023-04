B1. Il testacoda termina come da pronostico: Hub Ambiente Catania battuta dalla capolista Arzano

Un match complicato e “quasi impossibile”, ma comunque onorato dall’Hub Ambiente Catania. La sfida del PalaAbramo, ultima gara interna stagionale per le etnee, è terminata col successo della capolista Arzano. Qualche buono spunto lo si può però trovare, come ad esempio gli 11 punti dell’infaticabile Luzzi e il buon approccio in almeno due parziali. Poche battute ed è subito time-out. La Luvo Barattoli Arzano non riceve e Catania ne approfitta per accumulare subito un vantaggio consistente 7-2.

Parte così un lungo tentativo di rimonta che occupa buona parte del primo parziale: 14-10. Anche perché sul 15-13 arriva la tegola dell’infortunio alla caviglia a Jazmin Suero, prontamente rilevata da Francesca Dello Iacono. L’opera si completa solo sul punteggio di 17 pari con un colpo di Francesca Passante. A questo punto è coach Baldi a fermare il tempo mentre De Siano fissa il punteggio sul 17-20. Catania cambia Sant’Ambrogio con Mastroeni un attimo prima di chiamare il secondo time-out. Chiude Aquino: 18-25. Arzano accumula un po’ di punti di vantaggio in avvio di secondo set.

Le siciliane non spaventano più e le ospiti provano ad amministrare senza spingere più di tanto sull’acceleratore: 9-13. Il set ha preso ormai la sua piega definitiva e termina con il punteggio di 14-25. Nel terzo set la situazione torna in equilibrio. Catania non molla e resta incollata nel punteggio all’Arzano. La squadra di coach Piscopo commette qualche errore in più ed il risultato resta incerto fino al momento decisivo: 21-22. Il tempo di riordinare le idee e capitan Passante fissa il punteggio sul 21-25. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-LUVO BARATTOLI ARZANO 0-3 (18-25; 14-25; 21-25)

CATANIA: Beltrani 6, Luzzi 11, Minervini 3, Mercieca 3, Carnazzo 7, Sant’Ambrogio 3, Di Fabio (L). Mastroeni, Emmi, Altavilla, Foti (L). Non entrate: Bisicchia. All. Baldi

ARZANO: De Siano 15, Piscopo V. (L), Passante 5, Aquino 17, Suero, Allasia 3, Putignano 12, Dello Iacono 4, Carpio. Ne: Lavagna, Silvestro, Bianco. All. Piscopo A.