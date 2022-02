B1: trasferta calabrese amara per l'Hub Ambiente Catania, finisce 3-0 per Palmi

La Calabria non porta purtroppo fortuna all’Hub Ambiente Catania che si arrende in tre set al Desi Palmi dopo aver azzardato una vera e propria “lotta” pallavolistica soltanto nel terzo parziale. Lo 0-3 di ieri lascia le etnee di coach Baldi al penultimo posto del girone F della B1 femminile di volley, sempre con 3 punti all’attivo e con il traguardo della salvezza abbastanza lontano.

Il Desi ha messo subito le cose in chiaro, rompendo l’equilibrio del primo set nel momento opportuno e distanziando le etnee di sette lunghezze. Il 25-18 e l’1-0 parziale ha dato nuova linfa alle padrone di casa che nel secondo set sono state ancora più implacabili. Il 25-13 è eloquente di quanto netto sia stato il predominio delle ragazze di coach Camiolo che non si sono fatte intimorire dal ritorno di fiamma di Catania nella frazione di gioco conclusiva.

Il set è stato incerto, con l’Hub Ambiente vogliosa di prolungare il match, nonostante il 25-22 abbia premiato nuovamente Palmi per il 3-0 definitivo e la chiusura dei giochi. L’occasione per il riscatto è in programma per la prossima settimana, quando ci sarà il match casalingo di Catania contro una rigenerata Luvo Barattoli Arzano. Il tabellino del match:

DESI PALMI-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-18, 25-13, 25-22)