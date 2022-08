Una catanese DOC per l’Hub Ambiente: Giulia Bisicchia è una nuova giocatrice rossoblu

Giulia Bisicchia, nata a Catania, classe 2002, ruolo palleggiatrice, è una nuova giocatrice dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania. La giocatrice ventenne è cresciuta nella squadra della sua città, vale a dire la Pallavolo Acireale 14, mentre l'anno scorso ha giocato con l’Amici del Volley Giarre in Serie C. Per lei è dunque un bel salto di categoria per una carriera che si preannuncia molto interessante. Le prime parole da atleta catanese sono improntate all’ottimismo: “Sono molto entusiasta di indossare la maglia dell'Hub Ambiente Teams Volley Catania quest'anno, ringrazio la professoressa Baldi e la società per la splendida accoglienza e non vedo l'ora di affrontare la mia prima stagione in B1, sono pronta a dare il massimo”.