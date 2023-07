B1 femminile. Catania Volley: in cabina di regia c’è l’esperienza di Sonia Galazzo

Il Catania Volley si assicura le prestazioni delle regista veneta Sonia Galazzo. Continua a delinearsi il roster 2023-2024 della formazione rossazzurra con l’arrivo di una pedina fondamentale per lo scacchiere che verrà. La palleggiatrice, nata a Venezia nel 1997, è infatti il profilo scelto dal Mister Jimenez per smistare il gioco delle etnee in B1. Una lunga carriera alle spalle, cominciata con gli scudetti Under 14 e 18 rispettivamente con le maglie di San Donà e VolleyRò. È stato proprio il club laziale a lanciarla nella pallavolo “dei grandi” con l’esordio in B1 ad appena 16 anni. Valigia in mano, Galazzo ha poi girato su e giù lo Stivale smistando palloni per Jesolo (B1), Caserta, Filottrano (A2), Isernia, Albese, Offanengo, Clementina Volley (B1) per poi tornare a casa, in Veneto, dove lo scorso hanno ha indossato i colori dell’Anthea Vicenza in A2.

Esperienza, brio e voglia di far bene, il mix vincente che ha affascinato lo staff tecnico del Catania Volley che da subito ha puntato alle mani della veneziana: “Il progetto che mi è stato presentato - racconta Galazzo - mi è sembrato fin da subito serio e importante. Amo la Sicilia, mi è sempre piaciuto il calore del Sud, e sono contenta che la società e l’allenatore abbiano dimostrato di volermi fortemente come prima scelta. L’impegno sarà massimo, faremo in modo che questo possa essere un anno pieno di divertimento, lavoro, grinta, gioie e soddisfazioni”.