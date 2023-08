Catania Volley: iniziata ufficialmente la stagione 2023-2024 al Centro “Le Capannine”

Iniziata al Centro Federale Le Capannine di Catania la stagione agonistica 23/24 targata Catania Volley. A tagliare virtualmente il nastro sul primo campionato di terza serie il consigliere ed Ad del gruppo Pelligra Italia Giovanni Caniglia, che oltre a portare i saluti del presidente Ross Pelligra ha espresso il proprio sostegno alla squadra incitando il gruppo prima dell’avvio dei lavori: “Catania Volley è un progetto serio e strutturato - spiega Caniglia -, nato con l’intenzione di dare un’opportunità concreta sopratutto alle giovani promesse del Sud Italia. Durante il discorso d’apertura ho voluto esortare le ragazze a dare il meglio in ciascuna circostanza, in campo e durante gli allenamenti, spiegando loro che siamo pronti a mettere a disposizione tutti gli strumenti ed il supporto necessario per raggiungere importanti risultati. L’intento del gruppo è quello di replicare il modello di successo che oggi ci vede protagonisti del volley in Australia, creando un ponte proprio fra queste due realtà”.

La prima uscita in allenamento della formazione di B1, che sarà allenata da Tonio Jimenez, diventa dunque l’occasione per spiegare meglio il piano di lavoro del gruppo Pelligra. “La strategia attraverso la quale vogliamo raggiungere i nostri obiettivi è quella di mettere al centro del progetto le giovani atlete del Sud e della Sicilia in particolare - continua Caniglia-, dando loro l’opportunità di rimanere a casa ed al contempo di poter competere ai massimi livelli. Il gruppo ha già dimostrato in altri ambiti di essere capace e concreto, siamo fiduciosi che anche questa nuova avventura possa portare buoni frutti”. Dopo i saluti di Caniglia, Mister Tonio Jimenez coadiuvato dal GM Corrado Scavino ha illustrato alla squadra il programma di allenamento riguardante le prime settimane di lavoro, passando poi ai test fisici. Nei prossimi giorni sarà ancora il Centro Federale Le Capannine, situato nella cornice della Playa di Catania, ad ospitare la preseason rossazzurra, prima di mettere piede nel Tempio del Volley etneo, quel PalaSpedini (oggi PalaAbramo, ndr) che sarà palcoscenico anche delle gare interne di campionato.