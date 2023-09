Catania Volley: la mano di coach Jimenez c’è già e si vede

Nelle ultime ore si è svolto un importante e interessante allenamento congiunto al PalaAbramo di Piazza Spedini, non una semplice amichevole ma il derby con la D maiuscola per il volley femminile etneo. Il Catania Volley ha affrontato l’Hub Ambiente Catania in un gustoso anticipo di campionato (Serie B1, girone E) a pochi giorni dall’inizio del torneo. Nelle oltre due ore di match e nei quattro set disputati, si sono intravisti buoni segnali per quel che riguarda la formazione rossoazzurra.

In particolare, coach Jimenez ha ruota ancora una volta tutta la rosa a disposizione, provando a imbastire diverse situazioni di gioco. Proprio l’allenatore del Catania Volley ha così commentato l’impegno ai microfoni ufficiali del club: “Abbiamo giocato poche partite, ma stiamo andando meglio rispetto ad esempio a due settimane fa. Ci sono ancora degli infortuni da smaltire, confido nei prossimi sette giorni”.

Jimenez si è poi soffermato sul rush finale in vista dell’esordio in B1: “Il reparto migliore sembra per ora la difesa, difendiamo tanto, quello che ci manca è terminare l’azione con il contrattacco, anche se sono consapevole che non si possa fare tutto in un solo mese. Adesso dobbiamo cominciare a giocare di più e a limare le piccole cose, è ora che comincia il vero lavoro dell’allenatore”. Il debutto dell’Academy WeKondor è in programma per sabato 7 ottobre 2023: al PalaAbramo le etnee ospiteranno la Forex Olimpia San Salvatore Telesino, avversario beneventano che conosce molto bene la categoria e che non arriverà di certo in Sicilia come vittima sacrificale.