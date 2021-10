Catania non può nulla contro Pinerolo: 0-3 all’esordio in A2

Di certo lasi aspettava un esordio ben diverso oggi nella prima sfida di campionato di. A Villafranca Piemonte le siciliane hanno ceduto le armi a Pinerolo al termine di tre spettacolari set. I margini di miglioramento sono senza dubbio ampi, tenendo conto del fatto che la lunga trasferta ha portato questa formazione al cospetto di una delle compagini favorite alla vittoria del torneo.

Coach Chiappafreddo dovrà necessariamente ripartire da quanto di buono visto in questi parziali. Nei primi due set, infatti, la Rizzotti Design ha a lungo condotto i giochi per poi essere rimontata: è successo nel primo che si è concluso 25-21 per le avversarie piemontesi, dopo che Catania aveva creato una buona distanza in termini di punti. Ancora più emblematico della sfortuna di questo debutto è stato il secondo set: Pinerolo ha vinto 28-26 e già da questo risultato si può capire quanto equilibrato sia stato il parziale, con la Pallavolo Sicilia Catania che ha accarezzato nuovamente il sogno di vincere.

Il terzo set, invece, è stato condizionato dai primi due e le padrone di casa non hanno mollato un centimetro, conducendo dall’inizio alla fine. La formazione siciliana può “consolarsi” con l’ottima giornata di Daniela Bulaich e i suoi 14 punti, ma non hanno sfigurato nemmeno Bordignon (10) e Fiore (7). Testa ora alla prossima settimana con la prima partita casalinga, l’atteso derby contro l’Egea Modica, anch’essa sconfitta all’esordio. Questo il tabellino del match:

Unionvolley Pinerolo-Pallavolo Sicilia Catania: 3-0 (25-21, 28-26, 25-19)

Unionvolley Pinerolo: Zamboni 8, Pericati (L), Gray 7, Prandi 6, Bussoli 3, Carletti 13, Joly 9, Zago 18, Tosini, Akrari, Midriano, Pecorari, Gueli, Faure Rolland. All. Marchiaro

Pallavolo Sicilia Catania: Bridi 5, Bulaich 14, Bertone 2, Conti A 6, Bonaccorso (L), Oggioni, Fiore 7, Catania, Bordignon 10, Casillo 6, Conti M. All: Chiappafreddo