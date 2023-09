B1 femminile. Catania Volley: il presidente Pelligra fa visita alla squadra

Continua al PalaAbramo di Piazza Spedini la preparazione atletica del Catania Volley del presidente Ross Pelligra, spettatore curioso di uno degli ultimi allenamenti. Il nuovo patron ha approfittato della sua presenza in città per presenziare all’incontro e salutare staff tecnico, prima squadra ed una rappresentanza del vivaio.“Dovete essere orgogliose di rappresentare questa città- ha esordito l’imprenditore australiano- siate ambasciatrici del marchio Catania, siate sempre disponibili con tutti ed impegnatevi per dare sempre il massimo in ogni occasione”.

Una “riunione di famiglia” in presenza non solo della prima squadra come detto appunto ma anche del settore giovanile, fiore all’occhiello del sodalizio che negli anni si è affermato come eccellenza del volley in Sicilia e che oggi, con l’avvento di Ross Pelligra, punta a diventare il centro della pallavolo femminile al Sud Italia: “Avrete da parte mia e della mia dirigenza sempre il massimo sostegno, anche quando non potrò essere fisicamente seguirò con attenzione ogni evento - ha spiegato Pelligra-. Credo fermamente nella promozione dello sport femminile, sopratutto oggi che posso raccontarvi quando il movimento si stia evolvendo all’estero”.

Pelligra, le cui immagini al Mondiale Femminile di Calcio al fianco di Infantino hanno fatto il giro del mondo, ha infatti avuto modo di raccontare la sua esperienza positiva dell’evento: “Ho potuto vivere da vicino il Mondiale ed ho avuto modo apprezzare le potenzialità dello sport al femminile. In Australia sto ultimando l’acquisizione di un club di volley femminile e lavoreremo in sinergia per creare un ponte fra queste realtà”. A far eco al presidente Giovanni Caniglia, Ad del gruppo Pelligra Italia e consigliere Catania Volley: “Questo è un progetto in cui il gruppo Pelligra crede fortemente e che metterà al centro del progetto la città e le giovani”. Al vice presidente William Munzone il compito di concludere il discorso con un ricordo: “Questo palazzetto non a caso viene chiamato “tempio del volley catanese”. Nella storia della Catania pallavolistica e del PalaSpedini ci sono due scudetti, ed io ero seduto fra questi spalti. Questo è stato palcoscenico di una società, l’Alidea, che dopo aver vinto 7 campionati Juniores ha vinto uno di quei due scudetti. Onorate questi colori" ha concluso, sorridendo.