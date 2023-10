Catania Volley pronto a tornare in campo: dopo il turno di riposo la fame di vittorie è aumentata

Riparte dopo il turno di riposo forzato, causato dal ritiro della Vipostore Francavilla, il campionato di B1 per l’Energy System Catania. A quindici giorni dalla vittoria contro l’Olimpia che ha aperto ufficialmente i giochi per la stagione 2023-2024, le ragazze di coach Tonio Jimenez si preparano a tornare in campo, al PalaAbramo di Piazza Spedini, per affrontare la Zero5 Castellana Grotte. Un’avversaria capace, al primo turno, di strappare un set a domicilio alla quotata Arzano, salvo poi uscire sconfitta per 3-1. Stesso risultato anche nella seconda gara stagionale per le prossime avversarie delle rossazzurre che contro Terrasini, hanno raccolto una sconfitta per 3-1.

Una società comunque da tenere bene a bada, con cinque anni di esperienza nella categoria nonostante il roster giovane ed ampiamente rinnovato. In casa Catania clima sereno e sguardo dritto alla gara. “Abbiamo approfittato della pausa per registrare le intese fra compagne – spiega capitan Jessica Panucci tramite i canali ufficiali del club. Abbiamo lavorato sull’attacco ma anche sulla difesa e ricezione. Da questa settimana invece siamo ritornate a pensare alla gara del weekend, studiando le avversarie e lavorando sodo in palestra”. La gara, che come di consueto verrà trasmessa dal media partner Tv Line Sicilia attraverso i canali social, verrà diretta dagli ufficiali di gara Andrea Caronna e Flavia Caltagirone, della sezione di Palermo.