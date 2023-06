Club Italia Sud ancora all’insegna dei colori del Catania Volley: convocate Viviana Lo Piccolo e Marta Radicella

Grande gioia per la presenza di due giovani atlete del Catania Volley al collegiale Club Italia Sud organizzato dalla Federvolley per la selezione nazionale Under 16. Si tratta di Viviana Lo Piccolo, centrale e capitano della formazione Under 16, giunta già alla quinta chiamata in Azzurro, e della new entry Marta Radicella, schiacciatrice che si è contraddistinta durante le ultime finali nazionali svolte in quel di Catania. Coach Marco Mencarelli, coordinatore dello Staff della Nazionale, potrà lavorare con loro durante lo stage organizzato a partire da oggi a Campobasso, utile per la selezione della formazione pronta a partecipare al torneo internazionale di Luglio.

Le ragazze allenate da coach Maurizio Garozzo hanno concluso il loro cammino in quattordicesima posizione al termine delle finali nazionali. Esserci state e essersi potute confrontare con le migliori d’Italia resta un’esperienza importante per le rossazzurrine che in tutti e cinque i match hanno dato il massimo, potendo vivere emozioni uniche ed indimenticabili. La doppia convocazione in Azzurro è la conferma che la strada intrapresa dal Catania Volley è quella giusta e che può riservare una soddisfazione dopo l’altra nel corso dei prossimi mesi.