Gran colpo per l’Hub Ambiente Catania che si assicura la schiacciatrice Ilaria Maiorano

Arriva all’Hub Ambiente Catania un'altra atleta giovanissima, con un forte temperamento e grinta da vendere, stiamo parlando di Ilaria Maiorano, la determinata schiacciatrice salernitana classe 2004, 178 cm d'altezza. Inizia a giocare a pallavolo nella squadra della sua città con M.G. Volley Eboli, successivamente fa le sue esperienze pallavolistiche con la San Lorenzo di Mercato San Severino e con la Due Principati Volley Baronissi, dove si è meritata il titolo di MVP del Trofeo dei Tre Mari e del Trofeo delle Regioni.

Nel 2019 si trasferisce a Varese e indossa per quattro stagioni la maglia del Volley Orago, con la formazione lombarda è cresciuta e maturata, partecipando nelle stagioni 20/21 e 21/22 al campionato di serie B1 nell'ultima stagione ha giocato a Melendugno in serie B1, nell’ambizioso roster che ha conquistando la promozione in serie A2. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso con la Teams Volley Catania. Una delle motivazioni che mi ha spinto ad accettare questa proposta è sicuramente quella del progetto ambizioso, del potermi mettere in gioco e farmi valere insieme alle mie compagne. Il mio obiettivo, essendo giovane, è quello di imparare da loro e crescere sia tecnicamente che tatticamente”.