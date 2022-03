La Costa Dolci Papiro non fa sconti e si sbarazza dell'Aquila Bronte in tre set

Grande vittoria ottenuta dai ragazzi della Costa Dolci Papiro che tra le mura amiche contro una quotatissima Aquila Bronte s’impongono con un rotondo 3-0.

Coach Tani Frinzi Russo prepara la partita in modo perfetto durante la settimana dal punto di vista tecnico/tattico e legge perfettamente i momenti della partita.

La prestazione dei padroni di casa in campo è super, sin dall'inizio si dimostrano concentrati in tutti i fondamentali, la fase del cambio palla funziona benissimo anche grazie ad un ispiratissimo Fichera in regia, che smista bene il gioco e tiene caldi i martelli di palla alta, Di Franco e Chiesa da posto 4 e Nicotra dal 2.

In difesa Lombardo difende in modo efficace gli attacchi dell’opposto avversario Scuffia, in generale la fase break è di altissimo livello grazie anche all'ottimo lavoro del muro, con i centrali Testa e Rapisarda che toccano tutti i palloni e ne mettono giù altrettanti. Il primo set si chiude 25-14.

Il secondo set inizia nella stessa direzione, gli ospiti provano a reagire e si portano avanti più volte nel set, ma il Papiro vuole la vittoria. C’è la controreazione. Un ottimo Nicolosi entrato in corsa dà la carica giusta, Chiesa martella da prima e seconda linea, Nicotra si fa sentire da posto uno e Fichera premia i centrali. Tiratissimo questo set che si chiude 25-23.

Nel terzo parziale Aquila Bronte sembra averne di meno ed il dominio dei locali è netto: finisce 25-17.

COSTA DOLCI PAPIRO FIUMEFREDDO vs AQUILA BRONTE 3-0 (25-14 25-23 25-17)