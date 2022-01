Il covid si prende la scena e blocca la sfida Gupe Volley - Vibo Valentia

Il torneo di Serie B maschile ma più in generale il mondo della pallavolo di ogni ordine e grado è ancora scosso dall’emergenza Covid. A conseguenza di ciò, ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania dovrà aspettare un’altra settimana per bagnare l’esordio nel 2022. E’ notizia ufficiale il rinvio dell’undicesima giornata di campionato, in origine programmata per sabato 8 gennaio alle 17:00 allo Sporting Center, contro Vibo Valentia.

Il match dell’ultima giornata di andata non si disputerà in seguito alla richiesta, accolta da Gupe e formalizzata in via definitiva dalla Federazione, di rinvio del club ospite per i numerosi casi Covid registrati nel gruppo squadra e staff. Come da regolamento, infatti, si è proceduto a un dialogo tra le due società che ha prodotto la scelta di non scendere in campo.

La gara è stata rinviata a data da destinarsi. Il gruppo squadra Gupe Volley ha comunque avuto modo di accertare la condizione dei suoi atleti e non sono emerse positività. In tal senso, proseguiranno come da tabella di marcia gli allenamenti collettivi in vista del prossimo impegno stagionale.