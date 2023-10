Volley femminile B1. L’Energy System Catania completa il roster con Elisa Garofalo

Il General Manager dell’Energy System Catania, Corrado Scavino, piazza l’ennesimo colpo di mercato della società etnea aggiudicandosi le prestazioni della richiestissima Elisa Garofalo. Schiacciatrice classe 2002, è l’elemento adatto a completare il roster rossazzurro: versatile, giovane e dal brillante curriculum sportivo. Cresciuta nel settore giovanile dell’Aprilia, Elisa esordisce in B2 al VolleyRò, per poi rientrare ad Aprilia e conquistare la promozione in B1 nella stagione successiva. Stesso traguardo raggiunto con la maglia dell’Akademia Messina e infine, lo scorso anno, per lei arriva la prima esperienza in A2 a Marsala.

Giovane e grintosa, Elisa Garofalo è da oggi una giocatrice rossazzurra: “Dopo il ritiro della Vipostore Francavilla, Catania mi è sembrata la scelta più giusta, è una bella realtà con grandi ambizioni e la squadra che è stata costruita penso possa fare davvero bene. Ringrazio la società per l’opportunità e m’impegnerò al massimo per ripagare la fiducia dell’allenatore. Ci vediamo in palestra!”. Come spiegato dalla stessa giocatrice, la sua esperienza con la Vipostore Francavilla è terminata ancora prima di cominciare. La formazione brindisina era infatti inserita nel girone E della Serie B1 di volley femminile, lo stesso di cui fa parte Catania, ma nelle ultime ore ha scelto di ritirarsi dal campionato in via definitiva.