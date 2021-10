Esordio di successo per il Papiro Fiumefreddo, Volley Catania ko 3-0

Si torna in campo, si ritorna a giocare e finalmente con il pubblico presente sugli spalti. Fiumefreddo risponde presente alla prima di campionato con una meravigliosa cornice di pubblico che assiste ad un’ottima prestazione della squadra abile nel regalare ai suoi supporters una netta vittoria per 3-0 (25-19, 25-14, 25-23).

Nel primo set l’emozione è palpabile e la squadra di casa è contratta. Capitan Lombardo e Fichera suonano la carica, Di Franco e Chiesa rispondono presente ed il set scivola via fino al 25-19.

Nel secondo parziale anche i giovanissimi Rapisarda e Cassaniti rompono gli indugi, Testa alza le barricate a muro e tutta la squadra si esprime ad alti livelli. Coach Tani Frinzi Russo fa qualche sostituzione, Nicolosi si fa trovare pronto con un bel filotto in battuta e con solidità in fase difensiva. Nessun altro intoppo, il secondo set finisce con un perentorio 25-14.

Il terzo set inizia sulla falsa riga del secondo, Zammataro sempre ficcante in battuta, Fichera smista alla il gioco, Chiesa e Di Franco salgono in cattedra, Cassaniti da opposto trova i colpi giusti sia in prima e in seconda linea, al centro Testa e Rapisarda si fanno sentire. Sul finale di set il Volley Catania ha una reazione d’orgoglio che spinge gli ospiti a giocarsi il match punto a punto ma a non riuscire comunque a prevalere, 25-23 il finale.

Vittoria ottenuta con merito dal Papiro Fiumefreddo, ora però è già tempo di tornare in palestra per allenarsi in vista del match di sabato prossimo con la Gupe.



Il tabellino

Papiro Fiumefreddo – Volley Catania 3-0

Parziali: 25-19, 25-14, 25-23

Papiro Fiumefreddo: Di Franco 18, Chiesa 15, Cassaniti 7, Testa 7, Rapisarda 2, Nicolosi 2, Fichera, Zammataro, Casella, Libero Lombardo, N.E. Bellitto, Lo Schiavo, Nicotra, Spina