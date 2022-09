Volley A3, Fabroni è il capitano della Farmitalia Aci Castello

La maglia del capitano di Farmitalia Saturnia è di Marco Fabroni. Per il Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23 il palleggiatore classe '81 guiderà i suoi compagni nella lunga avventura che li attende. "Sono molto contento ed è un onore per me essere il capitano di Farmitalia Saturnia. E’ un ruolo che ho accettato ben volentieri e che conosco bene, negli anni sono stato infatti capitano in diverse delle squadre in cui ho giocato, ho sempre cercato di ricoprirlo nel migliore dei modi e ce la metterò tutta anche in questa occasione".

Con i suoi 41 anni Fabroni, Fabbro per i suoi compagni, è il giocatore della Saturnia con più esperienza e, dopo tre settimane di allenamenti, dice: "Il nostro sembra un gruppo sano. I più giovani hanno tanta voglia di fare, nessuno si tira indietro mai e credo che tutti abbiano ben chiaro quanto quest’anno sia importante per noi e per la Società. Siamo candidati alla promozione, una cosa è giocare un’altra giocare per vincere e io sento la carica di chi vuole fare tutto per bene".

Da capitano Fabroni ha una visione chiara dell’apporto che ogni giocatore dà alla squadra: "In ogni gruppo ci sono dei compiti e delle gerarchie. Ci sono i titolari, scelti dall’allenatore, ma tutti sono fondamentali. Abbiamo ottimi giocatori che possono entrare in campo ed essere determinanti fino a dare il loro contributo in momenti bui. Dobbiamo dare tutto nell’allenamento, è lì che si cresce, ed è con quello che tutti possono farsi trovare pronti".