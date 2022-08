Volley A3, la Farmitalia Saturnia si raduna lunedì 22

Raduno fissato per lunedì 22 agosto. Manca poco all'avvio della stagione della Farmitalia Saturnia, pronta per una nuova stagione in serie A3. Da lunedì il team si ritroverà dunque riunito con un fitto programma da svolgere in totale condivisione. I giocatori lavoreranno con lo staff tecnico capitanato da mister Waldo Kantor e lo faranno per tutta la settimana. Allenamenti, riunioni tecniche, e già la prima giornata sarà ricca di impegni. Si inizia di mattina con le visite mediche dei giocatori, meeting con mister Kantor, una sessione di allenamento pomeridiana al PalaCatania, e una cena inaugurale con tutta la Società, per dare il via alla grande alla stagione.

"E’ un appuntamento importante, perché – ha detto direttore sportivo Piero D’Angelo che in queste settimane ha curato i dettagli insieme al secondo allenatore Mauro Puleo – quando in passato ho partecipato ai ritiri nelle vesti di giocatore, ho avuto l’opportunità di conoscere al meglio i miei compagni. Sono stati quei primi momenti passati insieme, quasi 24 ore su 24, a creare fin da subito l’amalgama che ci avrebbe permesso di fare bene nel corso della stagione".

Archiviato lunedì la settimana scorrerà tra momenti in palestra, in piscina, con allenamenti intensi anche sulla sabbia della Plaia, al lido le Capannine di Catania. Nel frattempo i giocatori seguiranno un rigido programma alimentare e saranno seguiti da vicino da tutto lo staff tecnico, tutto al fine di rimettersi in forma per fare partire la stagione con il piede giusto.