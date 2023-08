Francesca Galuppi difenderà i colori del Catania Volley: pronta per lei la maglia da libero

Talento cristallino sbocciato nella sua Jesi, formazione con la quale ha disputato le categorie giovanili vincendo diversi trofei individuali : Francesca Galuppi, libero classe ‘99, è adesso pronta a difendere i colori rossazzurri del presidente Pelligra. Ancona, Mesagne e Torretta,Effe Sport Isernia, Cerignola e Amando Santa Teresa nel suo bagaglio. Di assoluto rilievo le esperienze in maglia azzurra: “miglior libero “del Torneo di Belgrado e libero titolare della rappresentativa italiana di B2 e B1 Under 23 a Pola . “Tengo a ringraziare la dirigenza della società e coach Jiménez per avermi voluta fortemente” - ha spiegato tramite i canali ufficiali del club siciliano. Ha poi aggiunto: “Il progetto mi è piaciuto fin da subito perché serio ed ambizioso. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie nuove compagne e sono sicura che lavorando bene e con entusiasmo , ci potremo divertire”.