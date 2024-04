Ginevra Neri e Ilenia Dascola, le due giovanissime catanesi convocate in Nazionale

Un grande orgoglio personale, ma anche per tutta la Catania pallavolistica. Da ieri e fino a venerdì 26 aprile Ginevra Neri e Ilenia Dascola sono impegnate nel collegiale del progetto Club Italia Sud agli ordini di Daniele Turino. Per le due giovanissime classe 2008 che fanno parte dell Catania Volley è un’importante occasione di crescita e confronto, oltre che un riconoscimento per il lavoro svolto con minuziosità dal settore tecnico rossazzurro.

Con la concomitanza rispetto alla finale regionale Under 18 infatti, che ha portato a lasciare in Sicilia le componenti della stessa formazione, lo staff azzurro ha comunque premiato la società etnea portando allo stage di Montefusco Ginevra e Ilenia, promettenti talenti dell’Under 16. Tra l’altro non si tratta nemmeno della prima volta che vengono convocate in Nazionale, un’ulteriore testimonianza della solidità del progetto targato Volley Academy WeKondor.

Anche a dicembre, ad esempio, Ginevra Neri era stata presa in considerazione dal Club Italia del Sud. Lo stesso discorso va fatto per Ilenia Dascola che ha vissuto questa splendida esperienza lo scorso mese di febbraio. In poche parole, il Catania Volley vive un momento magico a livello giovanile, impreziosito dai risultati della prima squadra che è sempre più vicina alla disputa dei play-off che metteranno in palio la Serie A2 femminile.